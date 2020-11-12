روسيا تسجل 21608 إصابات جديدة بكورونا وتحقق رقما قياسيا جديدا بعدد المتعافين

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 21608 إصابة و439 وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا، في بيان، اليوم، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 21608 حالة مؤكدة حديثة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد أن ربع المصابين ليس لديهم أعراض. وتوفي 439 شخصًا في يوم واحد، وهذا رقم قياسي جديد.كما بلغ عدد الذين خرجوا من المستشفيات رقما قياسيا، حيث خرج اليوم 18811.

وأعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، يوم أمس الأربعاء، أن الإنتاج الضخم لأول لقاح في العالم للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد بدأ في روسيا.

وقال في اجتماع لوزراء صحة بريكس إن لقاح "سبوتنيك - V" دخل حيز التداول المدني وبدأ ينتشر اليوم عبر المناطق.

وأشار موراشكو إلى أن الحجم الصناعي للقاح آخذ في الازدياد الآن.

وشدد الوزير على أن "المصنعين وضعوا لوائح تكنولوجية ويطلقون الإنتاج الضخم".

تم تطوير أول لقاح في العالم "سبوتنيك - V" من قبل متخصصين من وزارة الدفاع بالتعاون مع مركز غامالي. حيث تم تسجيل اللقاح في 11 أغسطس/آب.