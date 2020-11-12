منها القيام بتمارين الضغط...عقوبات غريبة لمنتهكي قواعد مكافحة كورونا بإندونيسيا... فيديو

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس، بأن الشرطة الإندونيسية قررت فرض عقوبات غريبة للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، من بينها حفر القبور والاستلقاء في توابيت والقيام بتمارين ضغط.

ونشرت الصحيفة شريط فيديو يظهر فيه رجلان يقومان بتمارين الضغط أمام الشرطة، كعقوبة لعدم ارتداء الأقنعة الواقية، وسط جائحة فيروس كورونا في إندونيسيا.

وفرضت الشرطة الإندونيسية قواعد معينة على من يخالف قواعد عدم ارتداء الكمامة، مثل القيام بتمارين الضغط أو القيام بخدمة المجتمع، مثل كنس الشوارع، فيما أُجبر آخرون على الاستلقاء في توابيت لعدة ساعات، وتنظيف المجاري أو الاستلقاء في الشمس الحارقة لمدة 30 دقيقة.

وفي أقصى درجات الصيف، أُجبر الناس على حفر قبور لضحايا فيروس كورونا لإقناعهم بأهمية التدابير الوقائية.

ولدى إندونيسيا واحدة من أشد حالات تفشي فيروس كورونا في جنوب شرقي آسيا، حيث سجلت 448 ألف حالة إصابة ونحو 15 ألف حالة وفاة، وهي أكبر نسبة بين دول المنطقة.