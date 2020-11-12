إثيوبيا... القبض على 242 عنصرا للاشتباه في تآمرهم "لنشر الفوضى"

صرحت الشرطة الإثيوبية، اليوم الخميس، أنها ألقت القبض على 242 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في العاصمة أديس أبابا للاشتباه في تآمرهم "لنشر الفوضى".

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مفوض الشرطة جيتو أرجاو قوله إنه جرى ضبط أسلحة منها قنابل وأعيرة نارية معهم، بحسب "رويترز".

وتطورت الأحداث في إقليم تيغراي بعد رفض جبهة تحرير تيغراي قرار تأجيل الانتخابات إثر تفشي وباء كورونا، وأجرت انتخابات في الإقليم في سبتمبر/أيلول الماضي، واعتبر رئيس الحكومة، الحاصل على نوبل للسلام 2019، أن "تصويتهم غير قانوني"، واتهم آبي أحمد الأسبوع الماضي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بشن هجوم على قاعدة عسكرية.

وبدأ الجيش الإثيوبي في عملية عسكرية في الإقليم الذي تسيطر عليه الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وتصف الحكومة الفيدرالية الجبهة بـ"المجلس العسكري الإجرامي" وتعهدت بمواصلة القتال حتى يتم "سحق" المجلس الذي يدير تيغراي.

وقال آبي، في كلمة نقلها التلفزيون، الإسبوع الماضي، إن على المدنيين في المنطقة الشمالية تفادي الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم، وذلك بتجنب التجمع في أماكن مفتوحة لأن الضربات ستستمر.