كيف بدت ميلانيا ترامب في أول ظهور لها بعد الانتخابات... صور معبرة عن "الهزيمة"

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأول ظهور لأسرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية، وذلك خلال الاحتفال بعيد المحاربين القدامى.

وظهرت "السيدة الأولى" ميلانيا ترامب في المناسبة التي أقيمت في مقبرة أرلينغتون في ولاية فيرجينيا، أمس الأربعاء، وهي ترتدي معطفا مع نسيج "التويد" بسبب ظروف الطقس الباردة، وبدا عليها تعبيرا قاتما ملائما للأجواء العامة وقتها، وكانت قد شكرت قدامى المحاربين عبر حسابها على "تويتر" قبل الاحتفالية مباشرة، بحسب مجلة "فانيتي فير".

.@FLOTUS Melania Trump participates in a Veterans Day wreath laying ceremony in Arlington, Virginia 🇺🇸 pic.twitter.com/BynycG1tH6 — FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) November 11, 2020

كما تداولت العديد من التقارير لقطة لميلانيا ترامب من الحفل وهي تربط ذراعها بذراع جندي أمريكي بدلا من زوجها دونالد ترامب، وسط مزاعم بأنها ستطلقه بمجرد مغادرته البيت الأبيض.

What does this look like? pic.twitter.com/eK865sqS5t — Mystery Solvent (@MysterySolvent) November 12, 2020

ويعتقد المراقبون أن ميلانيا ترامب تمسكت على الأرجح بذراع الجندي لمحاولة الحفاظ على توازنها أثناء المشي عبر ألواح حجرية زلقة بفعل الأمطار، وهي ترتدي حذاء ذاو كعب عالي، كما أن ترامب رافقه رجل عسكري لحمل مظلته.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن ميلانيا ترامب لم تتواصل مع جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية قبل أسبوع.

أما إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومستشارته في البيت الأبيض، فقد حضرت نفس الاحتفال وهي مرتدية قبعة للوقاية من الأمطار، إلى جانب قناع بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

​ولم يعترف الرئيس الجمهوري حتى الآن بخسارته لانتخابات الرئاسة بعد أربعة أيام من إعلان مركز إديسون أن بايدن تجاوز 270 صوتا اللازمة في المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن، السبت الماضي، فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".