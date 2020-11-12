نائبة الرئيس الإيراني تكشف توقعات بلادها من الإدارة الأمريكية الجديدة

كشفت نائبة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، لعيا جنيدي، عن توقعات بلادها من الإدارة الأمريكية الجديدة.

أفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات لعيا جنيدي، جاءت لدى استقبالها سفير النرويج في طهران، سيغو الدتومين هائوغر، مؤكدة أن توقعات إيران من الإدارة الأمريكية الجديدة تتمثل في التزام التعهدات الدولية.

وتتوقع إيران من أوروبا العمل على إعادة التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف والعلاقات والفعاليات التجارية والاقتصادية إلى طبيعتها.

وأكد الجانبان خلال اللقاء عمق وتاريخ العلاقات الودية بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر حول الهواجس القائمة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون الثنائي بين إيران والنرويج.

وأوضحت الوكالة أن مستقبل الاتفاق النووي في ظل البيئة الدولية الجديدة، والعقبات التي تعترض انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي (FATF)، والتعاون في مكافحة انتشار فيروس كوفيد- 19، ومواجهة تغير المناخ، من أهم الموضوعات التي نوقشت في هذا الاجتماع.