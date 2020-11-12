الصحة العالمية توجه دعوة بشأن "ملكية" لقاحات كورونا

وجهت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، رسالة بشأن "ملكية" لقاحات وأدوية فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

موسكو – سبوتينك. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن جميع اللقاحات والأدوية ضد فيروس كورونا المستجد، يجب أن تصبح ملكية عالمية.

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية "ينبغي أن يتم توزيع اللقاحات والأدوية الخاصة بكورونا بأمانة بين البلدان، وألا تبقى منتجات للاستخدام الخاص لبعض لدول".

وقال غيبريسوس في إطار منتدى السلام بأنه: "يجب أن نضمن توزيع اللقاحات والعلاجات والتشخيصات بشكل عادل كمنتج عام عالمي، وليس كمنتج خاص يترك وراءه عددًا من الناس".

ووفقا لمسؤول "الصحة العالمية" "الآن حان الوقت للتضامن العالمي، وليس سعي الدول وراء المصالح الذاتية".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أشادت بلقاح "فايزر"، مشيرة إلى أنه قد يغير الوضع الوبائي لفيروس كورونا بحلول مارس/ آذار 2021.

وقال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، بحسب "رويترز": إن "اللقاح قد يتم طرحه بحلول مارس القادم للفئات الأكثر ضعفاً"، مضيفا: "هذا قد يغير مسار الوباء بشكل جذري".