الشرطة الهولندية: اعتقال شخص للاشتباه في تورطه بإطلاق النار على السفارة السعودية

ألقت السلطات الهولندية، اليوم الخميس، القبض على أحد الأشخاص للاشتباه في تورطه بعملية إطلاق النار على السفارة السعودية بمدينة لاهاي، صباح اليوم، في حادث لم يسفر عن إصابات.

أمستردام - سبوتنيك. وأعلنت الشرطة الهولندية عبر موقعها الإلكتروني: "اعتقال رجل يبلغ من العمر 40 عاما، في مدينة زوتمير الواقعة في مقاطعة جنوب هولندا وذلك للاشتباه بتورطه في حادث إطلاق النار على مقر السفارة السعودية في مدينة لاهاي".

وكانت الشرطة الهولندية قد أعلنت، عن وقوع إطلاق نار صباح اليوم على مبنى السفارة السعودية في هولندا، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة في لاهاي، ستيفن فان سانتن، لوكالة "سبوتنيك": "في صباح اليوم وقع إطلاق رصاص على مبنى السفارة السعودية، ليس هناك إصابات، وحاليا نحن نحقق في الحادث ونبحث عن شهود عيان، ولا يوجد مشتبه بهم في الوقت الحالي".

وبدورها أدانت السفارة السعودية في لاهاي، في بيان، حادث إطلاق النار على مبناها، واصفة إياه بـ"العملية الجبانة".

وأكدت السفارة أن حادث إطلاق النار، الذي وقع فجر اليوم الخميس، لم يسفر عن أية إصابات، داعية المواطنين السعوديين في هولندا إلى رفع مستوى الحذر.

كما أعربت السفارة عن تقديرها لسرعة تجاوب السلطات الهولندية في التعامل مع الحادث.

وتناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل لقطات مصورة من الآثار الناتجة عن إطلاق النار الذي تعرضت له السفارة السعودية في هولندا صباح اليوم الخميس.

ويظهر في المقطع المصور آثار إطلاق الرصاص على زجاج إحدى نوافذ مبنى السفارة، فيما أحاطت قوات الأمن بالمبنى لاتخاذ الإجراءات الأمنية.