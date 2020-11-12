تحركات جديدة لترامب أملا في تغيير نتيجة الانتخابات لصالحه

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، إن حملة الرئيس دونالد ترامب سترفع دعاوى قضائية جديدة في ولاية بنسلفانيا، اليوم الخميس، للطعن في صحة الانتخابات الأمريكية في الولاية التي من المتوقع أن يفوز بها منافسه جو بايدن.

واشنطن- سبوتنيك. وأخبرت كايلي شبكة "فوكس نيوز" عندما سئلت عما ستفعله حملة ترامب بعد ذلك في بنسلفانيا، الولاية التي من المتوقع أن تمنح بايدن 20 صوتا انتخابيا تكفي للوصول إلى 270 صوتا مطلوبا لهزيمة ترامب: "سيكون هناك عدد من الإفادات الخطية المقدمة اليوم".

قدم المحامون والموالون للرئيس الحالي ما لا يقل عن 15 طعنا قانونيا يزعمون حدوث تزوير في التصويت ومخالفات في ولاية بنسلفانيا. وهناك دعاوى قضائية متعددة من هذا النوع معلقة أيضا في جورجيا وأريزونا ونيفادا وميتشيغان.

كان هناك القليل من الانتصارات القانونية حتى الآن لترامب من تلك الإجراءات، ولا يتوقع معظم الخبراء القانونيين أن تغير الدعاوى القضائية نتيجة التصويت.

رفض ترامب التنازل لبايدن، حيث أخبر المطلعون في البيت الأبيض وسائل الإعلام الأمريكية أنه تم تحذير كل شخص في الإدارة من التعاون مع بايدن وفريقه الانتقالي.