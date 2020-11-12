بوتين يبحث مع القائم بأعمال رئيس قرغيزستان العلاقات الثنائية والوضع في البلاد

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع القائم بأعمال رئيس قرغيزستان، رئيس الوزراء صادر جاباروف، اليوم الخميس، العلاقات الثنائية، حيث أعرب بوتين عن أمله باستقرار الوضع في البلاد وحل المشاكل السياسية الداخلية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين اليوم الخميس:

"تمت مناقشة العلاقات الروسية القرغيزية وآفاقها باستفاضة، حيث أوضح صادر جاباروف تطورات الوضع في الجمهورية، آخذاً بعين الاعتبار الأحداث التي وقعت بعد الانتخابات في أكتوبر".

وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي أعرب عن أمله باستقرار الوضع في قرغيزستان والتسوية المبكرة للمشاكل السياسية الداخلية.

وأضاف البيان: "تم التأكيد على النية لمواصلة العمل المنهجي لتعزيز التحالف والشراكة الاستراتيجية بين روسيا وقرغيزستان".

وتمت الإشارة إلى أن المكالمة الهاتفية جرت بمبادرة من الجانب القرغيزي.