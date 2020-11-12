وكالة: مسؤول الأمن الإلكتروني للانتخابات الأمريكية يتوقع إقالته من منصبه

أخبر، كريستوفر كريبس، كبير مسؤولي الأمن السيبراني في الولايات المتحدة، والذي عمل على حماية الانتخابات من قراصنة الإنترنت، مساعديه أنه يتوقع إقالته من قبل البيت الأبيض.

نقلت "رويترز" هذه المعلومات، اليوم الخميس، على لسان 3 مصادر مطلعة على الأمر. يرأس كريبس وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي.

يأتي ذلك بعدما أكد بريان وير، مساعد مدير الوكالة، أنه قدم استقالته يوم الخميس. لم يذكر وير التفاصيل، لكن قال مسؤول أمريكي مطلع على الأمر إن البيت الأبيض طلب استقالته في وقت سابق هذا الأسبوع.

الرحيل هو جزء من الاضطراب في الإدارة منذ هزيمة الرئيس دونالد ترامب أمام جو بايدن في انتخابات الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف بشأن مسار عملية نقل السلطة.

ترامب، الذي لم يتنازل حتى الآن لبايدن، وقدم مرارا ادعاءات لا أساس لها عن تزوير الانتخابات، وأقال وزير الدفاع مارك إسبر، وعين موالين له في مناصب عليا في البنتاغون.

نال كريبس الثناء من الديمقراطيين والجمهوريين على حدي سواء، لطريقة تعامله مع الانتخابات الأمريكية، التي جرت بسلاسة بشكل عام على الرغم من المخاوف المستمرة من أن قراصنة أجانب قد يحاولون تقويض التصويت، حسبما أفادت "رويترز".