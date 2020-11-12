الرئاسة الفرنسية تؤكد مقتل جندي فرنسي في شبه جزيرة سيناء المصرية

أكدت الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس، مقتل جندي فرنسي ضمن مهمة حفظ السلام في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في شبه جزيرة سيناء المصرية.

وقال بيان الرئاسة الفرنسية: "فرنسا تأكد مقتل أحد جنودها العاملين في القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين بقيادة الولايات المتحدة في سيناء المصرية في حادث تحطم مروحية".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن عن مقتل سبعة أشخاص بتحطم مروحية تابعة لـ"قوة المراقبة متعددة الجنسيات"، تحمل جنودا أمريكيين في سيناء.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أنه قبل قليل، قام فريق وحدة الإنقاذ الخاصة التابعة لسلاح الجو بنقل جندي أمريكي من قوة المراقبين الدوليين إلى مستشفى في إسرائيل لتلقي العلاج.

عرض جيش الدفاع في وقت سابق اليوم تقديم المساعدة لاجلاء مصابين نتيجة تحطم المروحية التابعة لقوات حفظ السلام في #سيناء.



في إطار ذلك قام قبل قليل فريق وحدة الانقاذ الخاصة التابعة لسلاح الجو بنقل جندي أميركي من قوة المراقبين الدوليين الى مستشفى في #إسرائيل لتلقي العلاج. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 12, 2020

وأسست "قوة المراقبة متعددة الجنسيات" بعد عام 1979 على خلفية توقيع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل.

ووقعت كل من مصر وإسرائيل وأمريكا بتاريخ الثالث من أغسطس/ آب 1981، على بروتوكول إنشاء تلك القوة، بعد مفاوضات ثلاثية تمخض عنها البروتوكول مع ملحق مرفق به، الذي نُص فيه على أنه مُكمل للبروتوكول نفسه.