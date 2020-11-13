روسيا: بايدن يدرك الحاجة إلى تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي يدرك الحاجة إلى تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية.

موسكو - سبوتنيك. وقال نيبينزيا لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول ما إذا هناك احتمال بالتقدم في مسألة تمديد معاهدة ستارت 3 إذا فاز بايدن في الانتخابات: "هذا لا يعني أن كل شيء سيكون سلسا للغاية مع الأمريكيين في مجال التسلح ونزع السلاح إذا استلمت الإدارة الديمقراطية الحكم".

وأضاف: "لكن حقيقة أن بايدن يفهم الحاجة إلى تمديد معاهدة ستارت هي حقيقة ذكرها. بالمناسبة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) منذ وقت ليس ببعيد".

ونهاية الشهر الماضي، أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين، أن الولايات المتحدة تتوقع العمل مع روسيا بشأن شروط تمديد معاهدة "ستارت 3" لمدة عام واحد ، وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فإنها مستعدة لعقد صفقة التمديد.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد استعداد بلاده لمناقشة بناءة ومتكافئة مع الولايات المتحدة حول جميع المسائل، بما فيها الأمن الاستراتيجي وأمن المعلومات.

واقترح بوتين تمديد معاهدة "ستارت-3" الحالية من دون أية شروط لمدة عام، كما أصدر تعليماته لوزير الخارجية، سيرغي لافروف، لصياغة موقف روسيا الاتحادية من معاهدة "ستارت-3"، وعرضه على الولايات المتحدة والحصول على إجابة واضحة منها في المستقبل القريب جدًا.

وتتفاوض الولايات المتحدة مع روسيا الاتحادية، بشأن الاستقرار الاستراتيجي، على خلفية انتهاء مدة سريان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3"، التي وقعها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، ودميتري مدفيديف، في 8 نيسان/ أبريل من عام 2010، في براغ، التي تظل المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة.