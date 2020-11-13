نيبينزيا: روسيا لن تقبل شروط إضافية بشأن تمديد معاهدة الأسلحة الاستراتيجية

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا والولايات المتحدة اقتربتا من تمديد معاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية لمدة عام واحد، مشيرا إلى أن موسكو لن تقبل أي شروط إضافية، وفي انتظار رد الأمريكيين.

نيويورك-سبوتنيك. وقال نيبينزيا لوكالة "سبوتنيك": "لقد اقتربنا مع هذه الإدارة [إدارة الرئيس ترامب] من تمديد المعاهدة، صحيح أن التمديد ليس لمدة خمس سنوات وإنما لعام واحد. هذا الموضوع لم يكتمل. لكننا بدأنا من بعيد. بدأنا من رغبتهم في عدم تمديد المعاهدة، لكننا اقتربنا من تمديده، لمدة عام واحد على الأقل، مما يعطي فائضا من الوقت".

ونوه المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن الولايات المتحدة قدمت عدة شروط.

وقال نيبينزيا: "لقد قلنا لهم إننا مستعدون للتمديد لمدة عام. وافقنا جزئيا على ما قدموه لنا، وفي نفس الوقت قلنا إننا لن نقبل شروطا إضافية أخرى. ما زلنا في انتظار الرد الأمريكي على الاقتراح".

يذكر أن موسكو دعت إلى تمديد "ستارت 3" لمدة 5 سنوات، المنصوص عليها في المعاهدة. في بداية المفاوضات، إلا أن الولايات المتحدة تؤيد إبرام اتفاقية جديدة بدلاً من تمديد الاتفاقية القديمة. نتيجة لذلك، أعربت واشنطن عن رغبتها في تمديد ستارت 3 لمدة عام، مع طرح عدد من الشروط.