إعصار "فامكو"... انتشال 39 جثة والبحث عن 22 مفقودا في الفلبين... صور وفيديو

تبحث الشرطة والجيش في الفلبين عن 22 لا يزالون في عداد المفقودين، اليوم الجمعة، بعدما قتل الإعصار "فامكو" 39 على الأقل، وسبب بعضا من أسوأ الفيضانات التي شهدتها العاصمة مانيلا وأقاليم قريبة منذ عقود.

وهاجم الإعصار "فامكو"، وهو الأكثر فتكا الذي يضرب الفلبين هذا العام، جزيرة لوزون الرئيسية مساء يوم الأربعاء وصباح الخميس، بينما لا تزال البلاد تعاني من آثار الإعصار غوني، أقوى إعصار في العالم هذا العام والذي قتل 25 شخصا ودمر آلاف المنازل.

Typhoon Vamco batters the Philippines, leaving 39 dead and millions without power https://t.co/wIOcmZT2Zo pic.twitter.com/ZqyxFeOrR7 — Rouss (@roselenaa3) November 13, 2020

وقال جيلبرت جاباي قائد الجيش في مؤتمر صحفي إنه "تم انتشال 39 جثة، ولا يزال البحث جاريا عن 22 مفقودا".

وغمرت المياه عشرات الآلاف من المنازل، لكن مستويات الماء بدأت تنحسر في مناطق من حي ماريكينا، الذي لحقت به أضرار شديدة، وهو ما سمح للسكان ببدء أعمال التنظيف بعد عودتهم إلى منازل غطاها الركام وكساها الطين.

ولجأ كثير من السكان إلى أسطح البيوت، وجرى إنقاذ قرابة 6000 في أنحاء العاصمة، بحسب "رويترز".

Still reeling from Typhoon Goni earlier this month, the Philippines has been pummelled by Typhoon Vamco. How's your day going? pic.twitter.com/FJKRQT6uvm — Thos Major (@ThosMajor) November 13, 2020

وانقطعت الكهرباء عن نحو 500 ألف أسرة في العاصمة وحولها، وتم تعليق الدراسة الافتراضية والأنشطة الحكومية في لوزون، التي يقطنها نصف سكان البلاد البالغ عددهم 108 ملايين نسمة.

Typhoon #Vamco hit the Philippines on Nov.11th, while still reeling from earlier climate disasters. Vamco is the 3rd typhoon & the 5th tropical cyclone to affect the Philippines in less than 3 weeks.



Resilience is one thing, #ClimateAction is another.



>>https://t.co/hZ1ueSbDSn pic.twitter.com/P6z03kvPJO — Greenpeace (@Greenpeace) November 13, 2020

وتقترب العاصفة من وسط فيتنام، حيث قتلت فيضانات مدمرة وانهيارات طينية، منذ أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، 160 شخصا على الأقل. ومن المتوقع وصولها إلى اليابسة غدا السبت.