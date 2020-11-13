استقالة نائب رئيس الأركان الأمريكي

قال مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية إن نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي ألكسيس روس قد قدم استقالته.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن روس هو أحدث مسؤول يغادر البنتاغون، بعدما أقال الرئيس دونالد ترامب وزير الدفاع مارك إسبر.

وقال المسؤول إن روس استقال من منصبه، لينضم إلى رئيس الأركان السابق جين ستيوارت، وكبار مسؤولي البنتاغون المشرفين على السياسة والاستخبارات، وقد قدم الثلاثة استقالاتهم يوم الثلاثاء الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أنهى، الاثنين الماضي، خدمة وزير الدفاع مارك إسبر، وعين كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، قائما بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري.

وقال ترامب على تويتر: "تم إنهاء خدمة مارك إسبر. يسعدني أن أعلن أن كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب (الذي أقر مجلس الشيوخ تعيينه بالإجماع) والذي يحظى باحترام واسع، سيكون القائم بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري".

وبحسب الشبكة الأمريكية، فقد أدت فورة التغييرات داخل الوزارة في الأيام الأخيرة إلى توتر المسؤولين داخل البنتاغون، وأثارت شعورًا متزايدًا بالقلق بين العسكريين والمدنيين، الذين يشعرون بالقلق بشأن ما قد يحدث بعد ذلك.

وقد تم استبدال ستيوارت بكاش باتيل، الذي شغل مؤخرًا منصب مدير أول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، وينظر إليه على أنه أيديولوجي أكثر ارتباطًا بترامب.

وقد تم استبدال وزير الدفاع "إسبر" بكريستوفر ميللر، الذي كان مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب.

تخلى الرئيس عنه بعد يومين من إعلان فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية، وهي نتيجة رفض ترامب الاعتراف بها علنًا.

وقالت مصادر لـ "سي إن إن" إن البيت الأبيض يبدو الآن أنه يركز على ملاحقة وكلاء "إسبر" بوزارة الدفاع في أعقاب إقالته يوم الاثنين.

وأكدت أن هذا الجهد ربما يكون بسبب تراجع "إسبر" وفريقه عن انسحاب سابق لأوانه من أفغانستان سيتم تنفيذه قبل استكمال الشروط المطلوبة على الأرض وقضايا أمنية أخرى معلقة.

وبحسب الشبكة، فمن بين أولئك الذين تولوا أيضًا مناصب جديدة في وزارة الدفاع هذا الأسبوع العميد المتقاعد المثير للجدل، الجنرال أنتوني تاتا، الذي انتقل إلى دور السياسة العليا في البنتاغون، وتولى مهام جيمس أندرسون، الذي استقال يوم الثلاثاء الماضي.

يذكر أنه قد تم ترشيح تاتا لمنصب وكيل وزارة الدفاع للسياسة الصيف الماضي، ولكن تم سحب ترشيحه بسبب معارضة الحزبين.