أغنية بيلي إيليش الجديدة تسجل 8 ملايين مشاهدة خلال الساعات الأولى

وتقوم إيليش خلال الفيديو، الذي هو من إنتاج شقيقها فينياس أوكونيل، بالركض في مركز تجاري فارغ، وجمع الطعام في صالات طعام مختلفة ثم تغادر المركز التجاري دون عوائق.

وانهالت تعليقات المتابعين على الفيديو، معبرين فيها عن رغبتهم في التجول في المركز التجاري بمفردهم وجمع الطعام والهرب، مؤكدين أن هذا كان حلم الطفولة.

يذكر أن النجمة العالمية بيلي إيليش فازت أخيرا في حفل "Billboard Music Awards" لعام 2020 بعدد من الجوائز، وهم جائزة أفضل مغنية جديدة للعام، كما فازت بجائزة "Top Female Artist" التي رشحت لها أهم وأشهر نجمات العالم مثل تايلور سويفت ولبزو وهالزي واريانا غراند.