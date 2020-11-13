فرنسا تطالب من أمريكا عدم سحب قواتها من العراق وأفغانستان

أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، أنها ستطلب من الولايات المتحدة الأمريكية عدم سحب قواتها من أفغانستان والعراق.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن بلاده ستطلب من الولايات المتحدة عدم الانسحاب من العراق وأفغانستان نظرا لاستمرار محاربة ما وصفه بـ"التشدد الإسلامي"، وذلك خلال زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لباريس الأسبوع المقبل، وفق وكالة "رويترز".

ومن المقرر أن يجتمع لو دريان والرئيس إيمانويل ماكرون مع بومبيو، يوم الاثنين، في العاصمة الفرنسية.

ودعت حركة طالبان الأفغانية، يوم الثلاثاء، الإدارة التي سيشكلها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى التمسك باتفاق فبراير/ شباط لسحب القوات الأمريكية.

وتسحب الولايات المتحدة القوات بمقتضى الاتفاق الذي ينص على إتمام الانسحاب بحلول مايو/ أيار 2021، وفق ضمانات أمنية معينة في حين تعقد طالبان محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية في الدوحة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ستنتهي ولايته في يناير/ كانون الثاني، قد جعل إنهاء الحرب في أفغانستان بندا مهما في حملته الانتخابية، وقال على تويتر، في أكتوبر/ تشرين الأول، إن القوات يمكن أن تكون خارج أفغانستان بحلول عيد الميلاد، لكن مسؤولين، مثل مستشاره للأمن القومي، قالوا إنهم يعملون لإتمام الانسحاب في الموعد المتفق عليه وهو مايو.