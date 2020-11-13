ووهان تكتشف إصابة عينات من لحوم البقر المستوردة بـ"كورونا"

قالت السلطات الصحية المحلية في ووهان، حاضرة مقاطعة هوبي وسط الصين، اليوم الجمعة، إن ثلاث عينات من لحوم البقر المجمدة قد ثبت وجود فيروس كورونا الجديد فيها.

وتم استيراد دفعة من المنتجات الموزعة في 1006 صناديق تزن 27 طنا، من البرازيل إلى الجمارك في مدينة تشينغداو شرقي الصين في 7 أغسطس، ووصلت إلى مستودع في ووهان في 17 أغسطس ولم تدخل السوق.

وأغلقت السلطات المحلية هذه المنتجات ووضعتها في الحجر الصحي، قبل أن تجري اختبارات معملية على الموظفين المعنيين وتطهر المنطقة.

واعتبارا من الساعة 7 صباحا اليوم الجمعة، تم اختبار 200 عينة بيئية تم جمعها من المستودع و112 موظفا يعملون هناك، حيث ظهرت النتيجة سلبية لكوفيد-19.

وفي وقت سابق، أمرت ووهان بفحص شامل لجميع المنتجات الغذائية المجمدة المستوردة في جميع أنحاء المدينة، بحسب ما نشرته وكالة "شينخوا".