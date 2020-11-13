فرنسا: ترحيل 48 أجنبيا كانوا يقيمون بشكل غير شرعي ويشتبه بتطرفهم

أعلن وزير الداخلية الفرنسي غيرالد دارمانان، اليوم الجمعة، عن قيام السلطات بترحيل 48 أجنبيا يقيمون بطريقة غير شرعية على الأراضي الفرنسية، ويُشتبه بتطرفهم وذلك منذ الأول من تموز/ يوليو الماضي.

باريس - سبوتنيك. وقال دارمانان في مقابلة إذاعية، "قمنا منذ بداية يوليو الماضي بترحيل 48 أجنبيا كانوا يقيمون على أراضينا بشكل غير شرعي ويُتشبه بتطرفهم".

وكان وزير الداخلية الفرنسي قد أعلن في منتصف أكتوبر الماضي عن عزم السلطات طرد 231 أجنبيا يقيمون بشكل غير شرعي ويشتبه بتطرفهم.

جاءت تصريحات دارمانان بعد اعتداءين إرهابيين تعرضت لهما فرنسا، الأول نفذ على يد طالب لجوء شيشاني والثاني على يد تونسي دخل إلى فرنسا عبر إيطاليا بشكل غير شرعي.

وحول الـ231 أجنبيا التي تسعى السلطات إلى ترحيلهم، أوضح دارمانان أن "نصف الـ 231 أجنبيا الذين نسعى لترحيلهم لا يشكلون خطرا. 50 منهم يتواجدون حاليا في مركز الاحتجاز الإداري بانتظار ترحيلهم و43 منهم وضعوا في الإقامة الجبرية".

وأكد أنه ما زال يتواجد "مئات الأجانب المتطرفين" الذين تسعى السلطات لترحيلهم إلى بلادهم الأصلية، مضيفا أنه ومنذ بدء ولاية ماكرون تم طرد أكثر من 450 أجنبيا".