نتنياهو: إسرائيل توقع اتفاقا مع فايزر لشراء لقاح "كوفيد-19" المحتمل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن إسرائيل وقعت اتفاقا مع شركة "فايزر" للحصول على اللقاح المحتمل لفيروس كورونا الذي تنتجه الشركة.

وأكدت شركة "فايزر" وشريكتها "بيونتك، "أن الصفقة وشيكة في بيان أمس الخميس لكنها لم تكشف عن التفاصيل المالية".

وكان وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، قد قال إن بلاده ستوقع، اليوم الجمعة، مع شركة "فايزر" لاقتناء 8 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا تكفي 4 ملايين مواطن.

وبحسب i24، فقد أكدت الوزارة في بيان لها أن اللقاح لن يتاح إلا بعد إصدار التراخيص الملائمة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ووزارة الصحة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الشركة الأمريكية تعتزم التقدم للحصول على التراخيص نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأضاف البيان أن إسرائيل ستتسلم اللقاحات خلال يناير/ كانون الثاني المقبل، على أن تصل كامل الكمية خلال العام 2021 المقبل.