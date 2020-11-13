لماذا لم يهنئ بوتين بايدن على فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية؟

رد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، على السؤال الذي تراود في أذهان الكثيرين حول العالم بشأن عدم قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهنئة المرشح الديمقراطي جو بايدن على فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية حتى الأن، رغم أن العديد من رؤساء وزعماء دول العالم فعلوا ذلك.

وقال بيسكوف، رداً على سؤال إذا كان بوتين يعتزم إرسال رسالة تهنئة للمرشح جو بايدن الذي فاز في الانتخابات بحسب البيانات الأولية: "بالطبع، الرئيس سيرسل رسالة تهنئة لمن سيتم إعلانه رئيساً منتخباً".

وأضاف: "لقد تحدثنا عن ذلك سابقاً. إذا كنا نفهم بشكل صحيح، لم يتم إعلان الرئيس المنتخب حتى الآن. أي أنه بعد إعلان نتائج الانتخابات بشكل رسمي، حينها سيرسل الرئيس رسالة تهنئة".

وأعلن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، السبت الماضي، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "الأمريكيين اختاوره لقيادة البلاد". قبل ذلك أعلن عدد من وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى فوز بايدن.

بينما أعلن الرئيس الحالي، دونالد ترامب، أن الانتخابات لم تنته بعد، وهو يعتزم الدفاع عن فوزه في المحكمة.

وقد هنأ عدد من رؤساء الدول والسياسيين رفيعي المستوى بايدن بالفعل على فوزه في الانتخابات، بالرغم من عدم الإعلان الرسمي عن النتائج.