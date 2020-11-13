فلورانس بارلي تكشف عن سلاح جديد في القوات الفرنسية

وكشفت فلورانس في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" عن صاروخ جديد يدخل الخدمة، قائلة: "صاروخ من الجيل الجديد في حوزة جيشنا بشكل دائم. من القرار إلى الإجراء، يكون البشر دائمًا في الحلقة بفضل ردود الفعل الفورية بالفيديو: عيون الصاروخ هي عين مطلق النار".

Plus léger, d’une portée de 8km, pouvant frapper une cible hors de son champ de vision et conçu pour le combat collaboratif : ce missile est à la hauteur des défis qui attendent l’armée de Terre. 3/7 pic.twitter.com/zLrWpaNtuP — Florence Parly (@florence_parly) November 13, 2020

وأضافت: "هو أخف، بنحو 8 كيلومترات، قادر على ضرب هدف خارج مجال رؤيته ومصمم للقتال التعاوني: هذا الصاروخ على قدر مستوى التحديات التي تنتظر الجيش".

À Bourges, je suis fière d’annoncer que @byMBDA, fleuron de notre industrie de défense et leader européen dans la conception de missiles, équipera nos hélicoptères Tigre de l’armée de Terre de leur nouveau missile haut de trame (MHT). 1/7 pic.twitter.com/MtDVvDyzys — Florence Parly (@florence_parly) November 13, 2020

كما أشارت الوزيرة الفرنسية إلى أن مروحيات النمر التابعة للقوات البرية تخضع إلى طلب كبير في العمليات الخارجية وسيسمح تجديدها بالعمل حتى عام 2050، وقالت: "في بورج، أنا فخورة بأن أعلن أنbyMBDA ، الرائدة في صناعة الدفاع لدينا والرائدة الأوروبية في تصميم الصواريخ، ستزود مروحياتنا من الجيش Tiger بصواريخها العالية الإطار (MHT) الجديدة".