صحيفة أمريكية: ترامب يريد إنشاء إمبراطورية إعلامية رقمية

أعلنت صحف أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبر أصدقاء له بأنه يريد إنشاء شركة إعلام رقمية عملاقة توجه ضربة ساحقة لقناة "Fox News" التي تدعم الديموقراطيين.

ويعتقد مستشارو ترامب أن "Fox News" ارتكبت خطأ كبيراً بإعلانها المبكر عن فوز جو بايدن بولاية أريزونا. وقد أشعل ذلك غضب ترامب وأعطاه حجة لشن الهجمات على الشبكة، بحسب ما ذكر موقع "axios" الأمريكي.

Ten days ago I tweeted: "So what's the over/under on when Trump announces his planned media empire?"



Axios, today: "Scoop: Trump eyes digital media empire to take on Fox News." https://t.co/5NRQTJz0eI — CLA (@ConservativeLA) November 12, 2020

​وانتقد ترامب مرارا إجراء "Fox News" مقابلات مع الديمقراطيين أكثر مما اعتادت في السابق. كما حاول معاقبة الشبكة بالترويج لمنافذ إعلامية محافظة أخرى.

كما أنه خلال المقابلة الأخيرة التي أجراها ترامب، وكانت مع برنامج "Fox & Friends" في يوم الانتخابات، قال: "لقد تغيرت Fox كثيراً. وإذا سألني أحدهم ما هو الفرق الأكبر بين اليوم وما كان عليه الأمر قبل أربع سنوات؟ سأقول: إنها Fox".

أضاف ترامب: "أنا لا أشكو، أنا فقط أخبر الناس. إنه أحد أكبر الاختلافات بين هذا الموسم الانتخابي مقارنة بالموسم الماضي".