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    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان

    العينات الأولى من لقاح "سبوتنيك - V" تصل إلى هنغاريا الأسبوع المقبل

    © Sputnik . Alexei Nikolsky
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    أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دنيس مانتوروف، اليوم الجمعة، أن العينات الأولى من لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك - V" الروسي ستصل إلى هنغاريا الأسبوع المقبل.

    موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة بعد محادثات مانتوروف مع وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو: "تمحور الموضوع الرئيسي للاجتماع حول تنظيم الإمدادات والإنتاج المشترك للقاح فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك - V" الروسي في هنغاريا، أكد دينيس مانتوروف أن العينات الأولى من اللقاح ستصل إلى هنغاريا الأسبوع المقبل".

    إنتاج اللقاح الأول سبوتنيك V ضد كوفيد-19
    © Photo / Russian Direct Investment Fund
    الصحة العالمية تجري اتصالا هاما بمركز "غامالي" المصنع للقاح "سبوتنيك-V"
    وأعلن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنه من المتوقع ظهور أول لقاح لفيروس كورونا في البلاد بحلول نهاية كانون الأول/ ديسمبر وبداية كانون الثاني/ يناير.

    وأشار أوربان وفقاً لوكالة "رويترز" إلى أن هنغاريا تتفاوض بشأن لقاح مع الصين وروسيا. ووفقا له، بحلول الربيع يمكن للبلاد الحصول على لقاحين أو ثلاثة لقاحات مختلفة، وفي نيسان/ أبريل، على الأرجح، ستكون قادرة على "إعلان النصر على الوباء".

    في سياق متصل، أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يمكنها الحصول على لقاحات من دول ثالثة لاستخدامها الخاص في حالات الطوارئ ولفترة محدودة.

    وقال متحدث باسم المفوضية، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، ردا على سؤال حول احتمال شراء هنغاريا للقاحات المتاحة بالفعل من روسيا والصين ضد فيروس كورونا المستجد: "هناك استثناءات معينة قد تسمح للدول بالوصول لفترة محدودة إلى المنتجات التي لم تتم الموافقة عليها [من قبل الاتحاد الأوروبي]. وعندها يمكننا التحدث عن فحص الدواء في هذه البلدان وبهذه الحالة بالذات يمكن الحصول عليها مؤقتا".

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