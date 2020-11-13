بوتين: آمل أن يتم حل النزاع في إقليم قره باغ

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله بأن يتم حل النزاع في إقليم قره باغ.

وقال بوتين مفتتحا اجتماعا لمناقشة القضايا الإنسانية "لقد جمعتكم لمناقشة الوضع في منطقة نزاع ناغورني قره باغ".

وأضاف بوتين خلال لقاء مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الجمعة: "آمل أن يتم حل النزاع في إقليم قره باغ".

وتابع بوتين قائلا: "قضية تقديم المساعدة للعودة إلى الحياة السلمية الطبيعية للسكان المتضررين من الأعمال العدائية في منطقة نزاع ناغورنو قره باغ مهمة وعاجلة للغاية وموضوعية".

واستطرد الرئيس الروسي "أتاح البيان الثلاثي لقادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا الذي تم تبنيه في 9 نوفمبر/تشرين الأول وقف إراقة الدماء واستقرار الوضع".

في 10 نوفمبر الحالي، وقع قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا فلاديمير بوتين وإلهام علييف ونيكول باشينيان بيانًا مشتركًا بشأن الوقف الكامل للأعمال العدائية في ناغورنو قره باغ.

وبحسب البيان، فإن عددا من المناطق تخضع لسيطرة أذربيجان ، ويتبادل الطرفان الأسرى ، وينتشر جنود حفظ السلام الروس على طول خط التماس وعلى طول ممر لاتشين الذي يربط قره باغ بأرمينيا.