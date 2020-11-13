لليوم الرابع على التوالي... مظاهرات حاشدة في يريفان ضد اتفاق السلام في قره باغ

خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة يريفان، اليوم الجمعة، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بعد توقيعه اتفاقية السلام مع أذربيجان.

وتجمع المتظاهرون لليوم الرابع على التوالي، وسط المدينة مطالبين رئيس الوزراء بالتنحي، فيما كانوا يهتفون "نيكول خائن" ويدعون إلى إلغاء اتفاق قره باغ.

وصرح ممثل حزب "داشناكتسوتيون" المعارض، أرمين روستميان، بأن العديد من منظمي المظاهرات وجهت لهم الدعوة إلى دائرة التحقيقات الخاصة لإجراء التحقيق معهم، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو القيام بمنعهم من المشاركة في الاحتجاجات.

ووفقا لمراسل "سبوتنيك" انضم إلى المتظاهرين أشخاص يرتدون الزي العسكري، يزعمون أنهم عادوا مؤخرًا من الخطوط الأمامية في قره باغ.

واعتقلت الشرطة العديد من المتظاهرين بما في ذلك عضو حزب أرمينيا المزدهرة المعارض أرمان أبوفيان.

وبدأت الاحتجاجات يوم الاثنين بعد أن وقع باشينيان الاتفاق الثلاثي مع روسيا وأذربيجان لوقف الأعمال العسكرية في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه.

وبموجب شروط اتفاق السلام، تسيطر أذربيجان على الأراضي التي احتلتها خلال المعارك الأخيرة، يما تتنازل أرمينيا عن 3 مناطق أخرى في الشهر المقبل.

كما ينص الاتفاق أيضا على نشر حوالي 2000 جندي حفظ سلام روسي في المنطقة لحراسة طريق يربط باقي ناغورني قره باغ بأرمينيا.