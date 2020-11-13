مشاهد مرعبة من مشافي إيطالية بسبب كورونا... فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر ازدحاما خانقا في غرف العناية المركزة المخصصة لمعالجة مصابي فيروس كورونا في مشفى كارداريلي في مدينة نابولي الإيطالية.

قالت مصادر في مستشفى كارداريلي: "إن مريض كوفيد -19 شوهد وهو ينهار فوق المرحاض في اللقطات المروعة التي التقطها مريض آخر تسلل إلى الداخل بينما كان الموظفون يبحثون عن نقالة"، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

#Napoli, il video choc girato all'ospedale #Cardarelli: un paziente, sospetto #covid, trovato senza vita in bagno del pronto soccorso. Aperta una indagine interna pic.twitter.com/FoNKpcIbRv — Tg2 (@tg2rai) November 12, 2020

​وقالت المريضة روزاريو لامونيكا المصابة بالفيروس في المقطع: "تجولت حول غرفة الطوارئ الفائضة والفاسدة وهي في حالة يرثى لها، هذا الرجل مات، هذا مستشفى كارداريلي. ها نحن هنا، قسم الطوارئ".

وأضافت: "عندما طلبت المساعدة لإنقاذ الرجل، لم يستمع لي أحد، كان هناك أيضًا من قال لي "اهتم بشؤونك الخاصة".

وأظهر إحصاء أجرته "رويترز" أن العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المستجد في إيطاليا تخطى حاجز المليون أمس الأربعاء متجاوزا بذلك المكسيك لتصبح واحدة من الدول العشر التي تشهد أكبر عدد إصابات بالمرض.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية إن البلاد سجلت 32961 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما رفع الإجمالي إلى مليون و28 ألفا منذ وصول الجائحة للبلاد في فبراير/ شباط.