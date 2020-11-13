5 مزاعم كاذبة يروجها فريق ترامب بشأن تزوير الانتخابات الأمريكية

سلط الإعلام الأمريكي الضوء على ما وصفها بـ"المزاعم الكاذبة والمزيفة والمضللة"، التي يروجها فريق ترامب، بشأن تزوير الانتخابات الأمريكية.

في محاولة للطعن في نتائج الانتخابات، أمضى الرئيس دونالد ترامب وحملته وأقرب حلفائه الأيام التسعة الماضية في تعميم مزاعم عديدة، بشأن تزوير الانتخابات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ونفى مسؤولو الانتخابات الأمريكية في جميع الولايات، وجود أي عمليات تزوير واسعة النطاق، حسبما يدعي ترامب وفريقه، وأكدوا أن الرئيس المنتخب جو بايدن، يتقدم على ترامب بنحو 5 ملايين صوت في جميع أنحاء البلاد.

شبكة "أيه بي سي" الأمريكية رصدت ما وصفتها بأبرز المزاعم الكاذبة، التي يروجها فريق ترامب، بشأن الانتخابات الأمريكية. وجاءت الإدعاءات الكاذبة الأبرز على النحو التالي:

1- تم عد أوراق اقتراع، رغم وصولها متأخرة:

قام ترامب بنشر تغريدة تحتوي على مقطع فيديو لأوراق الاقتراع التي تم جمعها من صندوق بريد في لوس أنجلوس في 4 نوفمبر، في اليوم التالي ليوم الانتخابات - دون مزيد من التوضيح.

وتساءل ترامب "أنت تنظر إلى صندوق اقتراع، هل هذا ما وصلت إليه بلادنا؟!".

يُظهر الفيديو مسؤولي الانتخابات وهم يسحبون أوراق الاقتراع من صندوق الإسقاط بينما تُطرح الأسئلة من قبل المرأة التي تصورهم. أكد مسؤول في مقاطعة لوس أنجلوس لشبكة "أيه بي سي" الأمريكية أن بطاقات الاقتراع في الفيديو "هي بطاقات اقتراع صحيحة" لم تصل متأخرة، على الرغم من محاولة الفيديو التشكيك في شرعيتها.

وأوضح بقوله "تم إغلاق جميع صناديق الاقتراع بالبريد وإغلاقها في الساعة 8 مساءً يوم الانتخابات. تم التقاط بطاقات الاقتراع من جميع الصناديق في جميع أنحاء المقاطعة في اليوم التالي، بالإضافة إلى ذلك، فإن الأفراد الموجودين في الفيديو هم موظفو لجنة الانتخابات."

2- تم فقدان بطاقات الاقتراع العسكرية في جورجيا:

في الأيام التي أعقبت الانتخابات الأسبوع الماضي، طرح ترامب سؤالاً على تويتر لما يقرب من 90 مليون متابع: "أين هي البطاقات العسكرية المفقودة في جورجيا؟ ماذا حدث لهم؟".

وبحسب مكتب وزير الخارجية الجمهوري، لم تُفقد أية بطاقات اقتراع عسكرية أو أي بطاقات اقتراع بهذا الشأن في جورجيا. كان موعد الاقتراع العسكري حتى يوم الجمعة 6 نوفمبر الساعة 5 مساءً. للوصول إلى مكاتب الكتبة ليتم احتسابها - الموعد النهائي الذي لم يمر بعد عندما أرسل ترامب تلك التغريدة.

وقال غابرييل سترلينغ، الذي ساعد في الانتخابات في ولاية جورجيا في مكتب وزير الخارجية، في ذلك الوقت، إنه لا يزال هناك ما يزيد قليلاً عن 8آلاف بطاقة اقتراع عسكرية معلقة، والتي تم طلبها ولم تتم إعادتها بعد.

وتابع سترلينغ: "هناك بطاقات اقتراع سيتم احتسابها، وهناك أوراق اقتراع لن يتم احتسابها". وتقدم بايدن على ترامب في تلك الأصوات بنحو 14 ألف صوت حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني.

3- أوراق الاقتراع المتأخرة كانت بأثر رجعي في محاولة للسماح بفرزها:

في دعوى قضائية في ميشيغان تسعى لوقف فرز الأصوات في الولاية، قدمت حملة ترامب ما قالت إنه دليل على أن العاملين في الانتخابات كانوا يؤجلون أوراق الاقتراع المتأخرة للسماح لهم بالفرز. ورفض القاضي هذا الإدعاء باعتباره إشاعات ورفض طلب الحملة، ومع ذلك، خرج مسؤولو الولاية لفضح الادعاء.

4- يوجد خلل تقني في برامج الفرز الإلكترونية أدت لعكس الأصوات لصالح بايدن

يوم الخميس، غرد ترامب على تويتر أن خللًا في البرامج في نظام برمجيات التصويت المستخدم على نطاق واسع تسبب في تحويل الأصوات المدلى بها لترامب إلى التصويت لجو بايدن.

وقدمت حملة ترامب المزاعم كأساس واحد لتحدياتها القانونية في ميشيغان، حيث يتقدم بايدن بنسبة 3٪.

ويوم الثلاثاء، تم تضمين هذا الادعاء في دعوى قضائية جديدة من حملة ترامب في ميشيغان تسعى إلى وقف التصديق على النتائج في الولاية، بحجة عدم احتساب أي أصوات مجدولة على معدات "دومينيون".

لكن مسؤولي الولاية من كلا الحزبين يقولون إن هذا الادعاء "خاطئ بشكل قاطع".

وقالت وزارة الخارجية في ميشيغان في بيان يوم الاثنين "المعدات والبرمجيات لم تتعطل وتم جدولة جميع بطاقات الاقتراع بشكل صحيح".

وتابعت "لم يتسبب البرنامج في سوء تخصيص الأصوات، لقد كان نتيجة خطأ بشري من المستخدم. حتى عند حدوث خطأ بشري، يتم اكتشافه أثناء مسح المقاطعة."

وقالت تينا بارتون، كاتبة مدينة روتشستر هيلز والجمهورية، إنها "منزعجة" من الإدعاء "الكاذب بشكل قاطع" بأن 2000 صوت في منطقتها القضائية تم تغييرها.

وتابعت بارتون في بيان بالفيديو "كان هذا خطأ منفردًا تم تصحيحه بسرعة بمجرد إدراكه، أنا أقف إلى جانب نتائجنا المبلغ عنها".

ردًا على تغريدة الرئيس، أصدر دومينيون، نظام التصويت المعني، بيانًا ينفي فيه بشكل قاطع أي مزاعم حول تبديل التصويت أو مشكلات برمجية مزعومة، وتناقش مع أولئك الذين "يستغلون قصاصات غير كاملة وغير دقيقة من المعلومات لبث الشكوك حول نتائج انتخابات 2020."

وقال البيان: "تواصل أنظمتنا عد الأصوات بشكل موثوق ودقيق، وأكدت سلطات الانتخابات المحلية والولاية علانية نزاهة العملية".

في السابق ، قال دومينيون إنهم لم يتلقوا "أي تقارير موثوقة أو أدلة على أي مشكلات في البرامج".

5- لم يتم منح المراقبين حق الإطلاع على عملية فرز الأصوات:

من أكثر المزاعم المتكررة للحملة أنها مصادق عليها لمراقبي الاقتراع لم يتم منحهم "وصول ذي مغزى" لمراقبة عملية عد الأصوات، وهو ما لهم الحق القانوني في القيام به.

وقد اشتكى ترامب من أن ممثلي حملته تم إبعادهم بشكل غير صحيح عن مرافق فرز الأصوات.

وكتب ترامب على تويتر يوم الأربعاء "لا أحد يريد الإبلاغ عن أن ولاية بنسلفانيا وميشيغان لم تسمح لمراقبي استطلاع الرأي و/ أو مراقبي التصويت بالمراقبة أو الإطلاع على فرز الأصوات، وهذا مسؤول عن مئات الالاف من الاصوات التي لا ينبغي أن نفرزها".

كان لدى العديد من الولايات القضائية مراقبون جمهوريون وديمقراطيون يراقبون فرز الأصوات، وفي بعض الحالات طُلب منهم الوقوف بعيدًا عن المعتاد لضمان التباعد الاجتماعي أثناء جائحة "كوفيد 19". لكن لا يوجد دليل على أن المنافسين الجمهوريين تم استبعادهم تمامًا أثناء عملية العد في أي ولاية.

جاء انتصار المحكمة الفردي للحملة منذ الانتخابات عندما سمح قاض في بنسلفانيا للمراقبين بالاقتراب أكثر من عملية العد هناك. لكن هذا لا يعني أنه كان هناك تزوير في عملية العد - لم تقدم الحملة بعد أي دليل على ذلك - وقد رفض القضاة جهود الحملة للتشكيك في عدد الأصوات التي تم فرزها بينما كان المتنافسون على مسافة أبعد.