التحالف الدولي: قدمنا معدات بـ 5 مليارات دولار للشركاء في سوريا والعراق

أكد التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة الولايات المتحدة، أنه قدم تجهيزات ومعدات لشركائه في سوريا والعراق بقيمة 5 مليارات دولار.

وقال التحالف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إن هذه المساعدات وصلت إلى الشركاء منذ العام 2014، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية في سوريا، والقوات الحكومية العراقية.

Since 2014 the Coalition has divested 5 billion dollars worth of equipment to our partners in Iraq and Syria. The COVID-19 pandemic slowed things down but the mission to #DefeatDaesh continues. Watch the video below for more information: pic.twitter.com/JiBGESB7B0 — Inherent Resolve (@CJTFOIR) November 13, 2020

كما أرفق التحالف التغريدة بمقطع فيديو يظهر آليات ومعدات عسكرية كانت قد وصلت في أوقات سابقة إلى سوريا والعراق في إطار مهمة القضاء على تنظيم داعش.

Since 2014 the Coalition has divested 5 billion dollars worth of equipment to our partners in Iraq and Syria. The COVID-19 pandemic slowed things down but the mission to #DefeatDaesh continues. Watch the video below for more information: pic.twitter.com/JiBGESB7B0 — Inherent Resolve (@CJTFOIR) November 13, 2020

في سياق متصل، قال المتحدث باسم التحالف الدولي واين ماروتو إن شركاء التحالف في سوريا والعراق نفذوا خلال هذا الأسبوع 14 عملية ضد خلايا تنظيم داعش.

وأضاف ماروتو في تغريدة على تويتر أن تلك العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة من قادة داعش، بينما تم التخلص من أربعة آخرين من اتباعهم.