"لا أحد"... لوكاشينكو يعد بعدم شغل أي من أبنائه منصب رئيس بيلاروسيا من بعده

تعهد رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، بعدم وصول أي من أبنائه إلى رئاسة الجمهورية بعد أن يترك المنصب الحكومي الرئيسي.

وقال لوكاشينكو في مقابلة مع وسائل إعلام روسية وأجنبية عرض مقتطفات منه قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "لن يكون أحد أبنائي رئيسا من بعدي.. لا أحد".

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا في التاسع من أغسطس/ آب، عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، والتي اعتبرتها المعارضة بأنها غير نزيهة ونتائجها مزورة (وفقا للجنة الانتخابات المركزية، حصل لوكاشينكو على 80.1% من الأصوات).

وفي وقت سابق، أعلن ممثلو المعارضة البيلاروسية، الذين لم يوافقوا على نتائج الانتخابات الرئاسية، عن إنشاء "مجلس تنسيقي" لتداول السلطة.

وفتح مكتب المدعي العام في بيلاروسيا دعوى بموجب المادة 361 من القانون الجنائي، حيث تكون "الدعوات إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي لجمهورية بيلاروس"، والتي يفترض أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات.

وقالت الداخلية البيلاروسية إن أنشطة المجلس التنسيقي تهدف إلى الاستيلاء على السلطة والتسبب في الإضرار بالأمن القومي لبيلاروسيا، ويرى مجلس المعارضة أن جميع الأهداف والأساليب التي أشير إليها قانونية، بناء على دستور الجمهورية.