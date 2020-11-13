ترامب: لن نلجأ إلى إغلاق البلاد بسبب كورونا تحت أي ظرف

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن إدارته لن تفرض عزلا عاما على أمريكا تحت أي ظرف بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي إنه يتوقع أن يصبح لقاح فيروس كورونا متاحا لجميع السكان في أقرب وقت ممكن في أبريل/ نيسان، مشيرا إلى أن "لقاح شركة فايزر سيقلل نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد".

وأضاف ترامب أيضا في أول تصريحات علنية له منذ أكثر من أسبوع بعد خسارته في الانتخابات أمام الديمقراطي جو بايدن إنه يتوقع إصدار إجازة الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر "قريبا جدا".

The Trump Administration initiated the single greatest mobilization in U.S. history—pioneering, developing, and manufacturing COVID-19 therapies and vaccines in record time! pic.twitter.com/S7s7xggMPK — The White House (@WhiteHouse) November 13, 2020

تأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيها الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بهذا المرض القاتل الذي دفع عدد حالات الإصابة اليومية إلى مستويات قياسية.