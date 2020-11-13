الجيش الفرنسي يقتل عشرات الجهاديين في مالي

أعلن مقر قيادة الجيش الفرنسي، اليوم الجمعة، أن قوات تابعة لبعثة برخان الفرنسية العسكرية في مالي قتلت "عشرات" الجهاديين في وسط البلاد.

وفي منشور عبر "فيسبوك"، قال الجيش الفرنسي: "قوات كوماندوز تتحرك بطائرة هليكوبتر وتدعمها طائرات مقاتلة خاضت عدة ساعات من القتال البري بالقرب من نياكي، على بعد 180 كيلومترا شرق وسط مدينة موبتي، وانتهت بتحييد عشرات الجهاديين".

في وقت سابق من اليوم، قضت محكمة في باماكو عاصمة مالي، على زعيم إسلامي متشدد و14 آخرين بالإعدام، بسبب نشاط جهادي في جنوب البلاد التي مزقتها الحرب، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقال المدعى عليه الرئيسي سليمان كيتا (61 عاما):

لست نادما على أي شيء لأن معركتنا ضد علمانية الدولة المالية. إذا أتيحت لي الفرصة، فسأفعل ذلك مرة أخرى.

واتهمت المحكمة كيتا زعيم مجموعة "خالد بن الوليد" التابعة للقاعدة، بشن هجمات في جنوب مالي بالقرب من الحدود مع ساحل العاج.

تكافح مالي لاحتواء تمرد جهادي ظهر لأول مرة في الشمال في عام 2012، وانتشر منذ ذلك الحين إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.