ترامب: الوقت سيخبرنا من يتولى الرئاسة في يناير

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة إن الوقت سيحدد من سيتولى منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي:"أيا كان ما سيحدث في المستقبل، فمن يدري أي إدارة ستكون، أعتقد أن الوقت سيخبرنا".

LIVE: President @realDonaldTrump delivers an update on Operation Warp Speed https://t.co/6UQ0SZMsCQ — The White House (@WhiteHouse) November 13, 2020

يشار إلى أن ترامب، أقام عدة دعاوى قضائية في بنسلفانيا وميتشيغان، كما دفع بنظريات حول التزوير الإنتخابي في جورجيا ونيفادا، على الرغم من عدم تقديم دليل حقيقي حتى الآن.

وأعلن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، السبت الماضي، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "الأمريكيين اختاروه لقيادة البلاد".

قبل ذلك أعلن عدد من وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى فوز بايدن، بينما أعلن الرئيس الحالي، دونالد ترامب، أن الانتخابات لم تنته بعد، وأنه يعتزم الدفاع عن فوزه في المحكمة.