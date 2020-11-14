صحيفة: عملاء إسرائيليون قتلوا الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أبو محمد المصري بإيران

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين بالمخابرات قولهم إن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة قُتل في إيران في أغسطس/ آب على يد عملاء إسرائيليين بناء على طلب من الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن رجلين كانا يركبان دراجة نارية في طهران قتلا بالرصاص عبد الله أحمد عبد الله الشهير بأبي محمد المصري قبل ثلاثة أشهر مضيفة أن العملية ظلت سرية منذ ذلك الحين.

ويتهم المصري بالمشاركة في التخطيط لتفجير سفارتين أمريكيتين بأفريقيا عام 1998.

ووقع تفجير السفارات الأمريكية في كل من مدينتي دار السلام بتنزانيا، ونيروبي بكينيا؛ في وقت واحد وذلك في 7 أغسطس 1998 بالتزامن مع الذكرى السنوية الثامنة لقدوم القوات الأمريكية للمملكة العربية السعودية.

وفي رد فعل على التفجيرات، قام الرئيس الأمريكي -آنذاك- بيل كلينتون بقصف عدة أهداف في السودان وأفغانستان؛ بصواريخ كروز في 20 أغسطس من نفس العام.

واتهمت السلطات الأمريكية 22 شخصا في مؤامرة تفجير السفارتين، كان على رأس قائمة المتهمين أسامة بن لادن.