بايدن يقدم وعودا جديدة للأمريكيين

تعهد المرشح الديمقراطي الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، بمحاربة الإرهاب وحماية الأمريكيين وحلفاء واشنطن.

ونشر بايدن، تغريدة على صفحته الخاصة على "تويتر"، قال فيها "يصادف اليوم مرور خمس سنوات على الهجمات المروعة لداعش في باريس - الهجمات ليس فقط على شعب فرنسا، ولكن على إنسانيتنا. كرئيس، سأعمل على حماية الأمريكيين وحلفائنا، ومحاربة الإرهاب والعنف المتطرف بجميع أشكاله".

Today marks five years since the horrific ISIS terrorist attacks in Paris — an assault not just on the people of France but against our common humanity.



As president, I will work to protect Americans and our allies, countering terrorism and extremist violence in all forms. — Joe Biden (@JoeBiden) November 13, 2020

يذكر أنه في مساء يوم 13 نوفمبر 2015 ، شنت ثلاث مجموعات إرهابية منسقة سلسلة من الهجمات في باريس وأقرب ضواحيها سان دوني. حيث قتل 130 شخصا من ضحايا الهجمات الإرهابية، وأصيب أكثر من 350.

هذا وعقدت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر. وأعلن بايدن فوزه في الانتخابات السبت الماضي. في الوقت نفسه ، قال ترامب إن الانتخابات لم تنته بعد، وإنه ينوي الدفاع عن فوزه في المحكمة.