عن الحرب وسد النهضة... تفاصيل اتصال وزيري الخارجية في إثيوبيا وإسرائيل

نشرت الوكالة الرسمية الإثيوبية، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الخارجية الإثوبي، ديميكي ميكونين، ونظيره نظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي.

وذكرت الوكالة ، أن ديميكي أطلع نظيره الإسرائيلي، على أهداف الحكومة الإثيوبية من العملية العسكرية في ولاية تيغراي الإقليمية، موضحا أن "العملية ستحافظ على النظام الدستوري وتضمن سيادة القانون في المنطقة".

وقال ديميكي، إنه "لا ينبغي السماح باستمرار ثقافة الإفلات من العقاب"، مضيفًا أنه "يجب أيضا أن يتحرر سكان تيغراي من قبضة عصابة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".

وأضاف أن "العملية ستعمل على تعزيز خلو الأماكن من الأسلحة الثقيلة والبعيدة المدى التي تملكها عصابة الجبهة الشعبية، وتقديم المساعدات اللازمة للمصابين من أفراد قوة الدفاع الإثيوبية، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة".

وتحدث الوزيران عن مفاوضات "سد النهضة" الجارية بقيادة الاتحاد الأفريقي، فيما أعرب وزير الخارجية الإثيوبي، عن امتنانه للحكومة الإسرائيلية لإرسالها "فرقة خاصة لمكافحة الجراد الصحراوي" لمكافحة انتشار أسراب الجراد، مشددا على أنه يتعين على إثيوبيا وإسرائيل توسيع نطاق العلاقات القائمة بين البلدين.