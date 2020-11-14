الدفاع الروسية: الشرطة العسكرية الروسية تبدأ تسيير دوريات في قره باغ

بدأت وحدات من الشرطة العسكرية الروسية، اليوم السبت، تسيير دوريات في المناطق الشمالية والجنوبية بمنطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا، وذلك تطبيقا للاتفاق المعلن يوم الاثنين الماضي بين البلدين برعاية روسية.

موسكو-سبوتنيك.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحفية اليوم "بدأت وحدات من الشرطة العسكرية الروسية اليوم السبت في تسيير دوريات في المناطق الشمالية والجنوبية في ناغورني قره باغ"، مضيفا "لوحظ التزام طرفي الصراع بوقف إطلاق النار على طول خط التماس".

وأوضح كوناشينكوف "أن الجانب الروسي يتواصل باستمرار مع هيئة الأركان العامة في أرمينيا وأذربيجان لمنع تجدد الاشتباكات في المنطقة".

هذ وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أطقم المروحيات الروسية من طراز "مي-8" و"مي-24" ترافق قوات حفظ السلام في ناغورني قره باغ.

يشار إلى أن الطيارين نفذوا مهام تغطية ومرافقة القوافل التي سارت على طول الطرق من مطار إيريبوني إلى المناطق السكنية ستيباناكيرت وغوريس.