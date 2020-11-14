الدفاع الروسية تنشر خارطة للوضع في ناغورني قره باغ

نشرت وزارة الدفاع الروسية خريطة للوضع في منطقة نزاع ناغورني قره باغ اعتبارًا من 14 نوفمبر تشرين الثاني 2020. تُظهر الخريطة مواقع نقاط المراقبة التابعة لقوات حفظ السلام الروسية.

تنقسم أراضي عملية حفظ السلام إلى منطقتين - "شمال" و "جنوب". وستكون ثماني نقاط مراقبة في المنطقة "الشمالية". وقد أقامت قوات حفظ السلام بالفعل تسع نقاط في المنطقة "الجنوبية" ، ويتم تجهيز خمس نقاط أخرى.

ووقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا في الـ9 من الشهر الجاري، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.