مودي منتقدا الصين: إن العالم بأسره منزعج من القوى "التوسعية"

انتقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في جايسالمر، اليوم السبت، الصين، بقوله إن العالم بأسره منزعج من القوى "التوسعية".

وقال مودي: "اليوم العالم كله منزعج من قبل القوى التوسعية بطريقة ما، السياسة التوسعية تعيد إلى الأذهان سياسات القرن الثامن عشر"، بحسب ما ذكرت صحيفة "hindustantimes" الهندية، مؤكدة أنه يقصد الصين في كلامه.

‘Expansionism a mental disorder, whole world is troubled by expansionist forces’: PM @narendramodi targets China



The prime minister is in Longewala to celebrate #Diwali with soldiers.https://t.co/Zzvl3VgkpZ pic.twitter.com/qwKUkAmxQM — Hindustan Times (@htTweets) November 14, 2020

​دخلت الهند في مواجهة حدودية مع الصين في منطقة لاداخ منذ أيار/ مايو. تم إجراء العديد من جولات المحادثات بين البلدين، لكن التوتر على طول خط السيطرة لا يزال مستمراً. أدت المناوشات بين القوات الهندية والصينية في وادي جالوان في لاداخ إلى وقوع إصابات في كلا الجانبين.

كما سلط مودي الضوء على إنجازات الجيش الهندي في معارك مختلفة وقال إن البلاد بأكملها فخورة ببسالتها.

وأضاف مودي مخاطبا الجيش الهندي: "سواء كانت قمم جبال الهيمالايا، أو امتداد الصحراء، أو الغابات الكثيفة، أو أعماق البحار، لطالما انتصرت شجاعتكم في كل تحد. يفتخر كل هندي بقوة وبسالة جنودنا. إنهم فخورون بأنكم لا تقهرون. لا توجد قوة في العالم تستطيع منع جنودنا الشجعان من حراسة حدود بلدنا".

حث رئيس الوزراء القوات الهندية على جعل ثلاثة أشياء جزءًا من حياتهم: الابتكار الذي سيساعدهم على التقدم، واليوغا التي ستبقيهم في حالة صحية وأي لغة هندية أخرى غير لغتهم الأم للمساعدة في نمو قدراتهم العقلية.