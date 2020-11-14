رغم كل الإجراءات...الصين تكتشف وجود فيروس كورونا في شحنة روبيان مجمد سعودية

أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت، رصد فيروس كورونا المستجد في إحدى عبوات شحنة جمبري (روبيان) مجمد مستوردة من السعودية في مدينة لانتشو غربي البلاد.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن لجنة الصحة في بلدية لانتشو، أكدت في بيان على موقعها الإلكتروني أنها عثرت على عينة إيجابية واحدة أمس الجمعة على العبوة الداخلية للروبيان المجمد المستورد من السعودية، والتي عبرت من جمارك مدينة تيانجين الساحلية.

وأضاف البيان أن السلطات أغلقت بصورة مؤقتة مرفق التخزين المبرد في لانتشو، حيث تم اكتشاف الحالة، كما خضع جميع العاملين فيه لفحوص كورونا، بينما تم التحفظ على باقي الشحنة المعنية وتحديد أماكن كل ما بيع منها.

وأوضحت اللجنة أن الشحنة دخلت البلاد في 21 أكتوبر/تشرين الأول ووصلت إلى لانتشو في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وعلى الرغم من أن منظمة الصحة العالمية أشارت في وقت ابق إلى أن خطر الإصابة بـفيرو كورونا من الأطعمة المجمدة منخفض، لكن الصين دقت إنذارات مرارا وتكرارا بعد اكتشاف الفيروس على المنتجات الغذائية المستوردة، مما أدى إلى فرض حظر على الاستيراد.