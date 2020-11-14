اعتقال سبعة أشخاص بتهمة بيع أسلحة من أوكرانيا إلى دول أفريقية

أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، اعتقال سبعة مواطنين من أوكرانيا ولاتفيا وإسبانيا متورطين في تجارة الأسلحة في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ووفقا لموقع "يوروبول" الرسمي بدأت عملية تجارة الأسلحة في عام 2018، في كل من مدينة برشلونة وفالنسيا وأليكانتي.

وبحسب تقرير الشرطة، حدث انقسام بين أعضاء المجموعة، "مصحوبًا بابتزاز وتهديدات متبادلة" من أجل "السيطرة على الطرق البحرية المستخدمة لتوريد الأسلحة من أوكرانيا إلى مختلف البلدان، وخاصة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في المناطق التي تنتشر فيها النزاعات.

وبحسب الشرطة، تمكنت المجموعة من كسب على أكثر من 10 ملايين يورو من عمليات تجارة الأسلحة.

وحكم القاضي بإبقاء قادة المجموعة الثلاثة رهن الاعتقال على ذمة التحقيق، بالإضافة إلى مصادرة 18 بناء عقاري و 50 حسابا بنكيا.

وشاركت في العملية الشرطة الوطنية ووكالات إنفاذ القانون الكاتالونية ووكالة الضرائب واليوروبول.