تغير لون شعر ترامب بعد هزيمة الانتخابات يحدث ضجة على الإنترنت

أحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه المرة بسبب شعره الذي لوحظ تغير لونه.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، قد تغير لون شعر ترامب بين الرمادي والأبيض، في أول ظهور علني له منذ الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2020، والتي هُزم فيها أمام جو بايدن، بعدما كان يتميز بأنه أشقر خلال الأشهر الماضية.

وتنوعت تعليقات مستخدمو موقع "تويتر" بشأن تغير لون شعر دونالد ترامب للرمادي ما بين أنه حزين من خسارته الانتخابات، وأنه كان يصبغه طوال الفترة الماضية.

وغرد مستخدم على موقع التغريدات الشهير: "هل أنا من لاحظ ذلك فقط أم أن شعر ترامب تحول من الأشقر إلى الرمادي هذا الأسبوع؟ إنه لأمر محزن".

Is it me or has Trump’s hair gone from blonde to grey this week? Sad. pic.twitter.com/8odV2CKji2 — Ms Klos is a do-gooder 😷⭐️🕯🇬🇧🇵🇱🇪🇺🌾 (@mariaklosgibson) November 13, 2020

وأضاف مستخدم آخر: "نحتاج إلى التحدث عن كيفية إنقاذ مصبوغ شعر ترامب".

We need to talk about how Trump’s hair colourist bailed out on him pic.twitter.com/t0JzldlTGq — Jesse Hawken (@jessehawken) November 13, 2020

وقال مغرد آخر: "هل أي شخص يرغب في أن يتحدث عن كيف أصبح شعر ترامب فجأة أبيض اللون كالورقة".

Uhm.

Anybody wanna talk about how Trump's hair is suddenly white as a sheet of paper??? 👀 pic.twitter.com/TAg7cITjTB — blep (@nikobloop) November 13, 2020

وكتب شخص آخر: "لقد تحول شعر ترامب إلى اللون الرمادي حرفيا في أسبوع".

Trump’s hair has literally gone grey in a week 😱 pic.twitter.com/oQo3UY6tIu — Watky (@johnwatkinson) November 13, 2020

يشار إلى أن شعر دونالد ترامب أصبح من سماته منذ أن اشتهر كمطور عقاري في نيويورك قبل عقود.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مؤخرا أن ترامب حصل على 70 ألف دولار كخصومات ضريبية للعناية بالشعر أثناء فترة تقديمه لبرنامج تلفزيون الواقع "ذا أبرينتس"، المذاع على شبكة "إن بي سيط في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن إدارته لن تفرض عزلا عاما على أمريكا تحت أي ظرف بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي إنه يتوقع أن يصبح لقاح فيروس كورونا متاحا لجميع السكان في أقرب وقت ممكن في أبريل/ نيسان، مشيرا إلى أن "لقاح شركة فايزر سيقلل نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد".

وأضاف ترامب أيضا في أول تصريحات علنية له منذ أكثر من أسبوع بعد خسارته في الانتخابات أمام الديمقراطي جو بايدن إنه يتوقع إصدار إجازة الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر "قريبا جدا".