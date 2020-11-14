أمريكا تطلق قمر صناعي سري... فيديو

أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية صاروخ Atlas V، من كانفيرال، وعلى متنه القمر الصناعي السري NROL-101 التابع لوكالة الاستخبارات الفضائية الوطنية الأمريكية.

قال جاري وينتز، نائب رئيس ULA للبرامج الحكومية والتجارية في ULA ، في بيان صادر عن الشركة: "كان هذا الإطلاق أول إطلاق لمحركاتنا الصاروخية الصلبة الجديدة GEM 63".

لم يتم الإبلاغ عن الغرض والحجم والخصائص الأخرى للقمر الصناعي.

ولم تذكر بيانات مهمة الشركة وقدرات المركبة الفضائية، بحسب ما نقل مو ulalaunch.

وفي وقت سابق، أجرت الولايات المتحدة الأمريكية تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات Minuteman III. تم إطلاق الصاروخ من قاعدة فاندنبرغ الجوية، ولم يكن مجهز برأس حربي نووي.