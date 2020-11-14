أردوغان يعلن إطلاق حملة إصلاحات جديدة في بلاده

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن إطلاق حملة إصلاحات جديدة في عموم البلاد، على مختلف الأصعدة.

وأكد أن الإصلاحات ستكون على صعيد الاقتصاد والقانون والديمقراطية، مشددا على ضرورة تحقيق ذلك في كلمة ألقاها في مؤتمر عام لحزب العدالة والتنمية.

وقال أردوغان: "أطلقنا حملة إصلاحات جديدة في الاقتصاد والقانون والديمقراطية، وقمنا بإعادة هيكلة الإدارة الاقتصادية، ومصممون على التنفيذ السريع للخطوات والحملات التي من شأنها حل المشكلات القائمة وإيصالنا لأهدافنا"، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

الرئيس #أردوغان: أطلقنا حملة إصلاحات متعددة

الرئيس التركي: - "#العدالة_والتنمية" قدم خدمات غير مسبوقة في تاريخ الديمقراطية والتنمية في البلاد خلال السنوات الـ18 الماضية

- #تركيا باتت اليوم دولة تمنح الأمل والثقة لشعبنا ولكافة أصدقائنا

https://t.co/K901cbicif — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 14, 2020

​وأضاف: "إقبال شعبنا على حزب العدالة والتنمية يزداد باستمرار"، مشيرا إلى أن تركيا باتت اليوم دولة تمنح الأمل والثقة لشعبها ولكافة أصدقائها، وأنها تبذل جهودا لبلوغ أهدافه عام 2023 .

وأكد أن حزب العدالة والتنمية قدم خدمات غير مسبوقة في تاريخ الديمقراطية والتنمية في البلاد خلال السنوات الـ18 الماضية، مضيفا أن الحزب سيواصل مع الأمة السير نحو بلوغ الأهداف محققا نجاحات كبرى في الفترة المقبلة.

وتابع: "نجحنا في دحر الهجمات التي تعرضنا لها الواحدة تلو الأخرى بعون الله وبصيرة أمتنا".

وأكد أن تركيا بفضل بنيتها التحتية القوية أدارت فترة وباء كورونا بأقل الخسائر ومنعت نتائجه الكارثية في وقت واجه فيه العديد من الدول صعوبة على صعيد مكافحته.