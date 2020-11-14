رئيس البنتاغون: كل النزاعات العسكرية يجب أن تنتهي بمشاركة أمريكا

ويقول ميللر في مذكرة مرسلة إلى طاقم البنتاغون، تم نشرها في بيان : "بينما نستعد للمستقبل، نظل ملتزمين بإنهاء الحرب التي أتت بها القاعدة (التنظيم الإرهابي المحظورة في روسيا) إلى شواطئنا في عام 2001، هذه الحرب لم تنته، نحن على وشك هزيمة القاعدة وحلفائها، لكن يجب أن نتجنب خطأنا الاستراتيجي الذي ارتكب في الماضي، عندما لم نتمكن من إنهاء القتال".

وشدد ميللر على أن "مرحلة الآن حاسمة" تحول فيها الولايات المتحدة جهودها من دور قيادي إلى "دور داعم".

وأكد ميللر "لسنا شعبا في حرب مستمرة، هذا عكس كل ما ندافع عنه وما حارب أجدادنا من أجله، يجب أن تنتهي جميع الحروب".

وقال ميللر "نهاية الحروب تتطلب تنازلات وشراكة، لقد استجبنا للتحدي وبذلنا كل جهد ممكن، حان الوقت للعودة إلى الوطن".