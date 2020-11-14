في استثناء نادر... الأمير تشارلز يسافر خارج بريطانيا خلال أزمة كورونا

يعتزم ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، السفر إلى برلين رفقة زوجته كاميلا، بعد ظهر اليوم السبت، للمشاركة في مراسم "يوم الحداد الشعبي" التي تقام غدا الأحد.

وأفادت صحيفة "إكسبريس" الأمريكية، مساء اليوم السبت، بأنه بسبب جائحة كورونا، سيتعين على ولي عهد بريطانيا، الامتناع عن الاحتفال بعيد ميلاده الثاني والسبعين، خاصة وأن السفر للخارج يعتبر استثناء نادرا للعائلة المالكة في بريطانيا خلال الجائحة.

وعادة ما يتم إطلاق التحية بالبنادق في أماكن مختلفة من بريطانيا تكريما لوريث العرش في عيد ميلاده. لكن هذا لن يحدث هذا العام بسبب قيود كورونا، وذلك بحسب وزارة الدفاع البريطانية.

وكتب الابن الأكبر لتشارلز، الأمير ويليام وزوجته كيت عبر موقعي "تويتر" و"إنستغرام": "نتمنى لك عيد ميلاد سعيدا جدا.

ويشار إلى أن تشارلز، الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية، ولد في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1948 في قصر باكنغهام.

وأكدت الصحيفة أنه رغم إلغاء العديد من الرحلات والفعاليات بسبب جائحة كورونا، كان ذلك عاماً مضطرباً لوريث العرش.

فقد أصيب الأمير تشارلز نفسه بكورونا في بداية الجائحة في الربيع، لكن الأعراض كانت طفيفة، فضلا عن مغادرة نجله الأصغر، الأمير هاري، العائلة المالكة مع زوجته ميغان إلى أمريكا.