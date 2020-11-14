رئيس وزراء قرغيزستان يستقيل لخوض الانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس وزراء قرغيزستان صدر جباروف، اليوم السبت، تنحيه من منصب القائم بأعمال الرئيس استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في العاشر من يناير/ كانون الثاني.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن جباروف عزمه الاستقالة قائلا إن: حليفه المقرب ورئيس البرلمان تالانت ماميتوف سيتولى القيام بأعمال رئيس البلاد طبقا للدستور، بحسب "رويترز".

ووصل جباروف (51 عاما)، وهو سياسي قومي، إلى السلطة بعد احتجاجات عنيفة على نتائج انتخابات برلمانية جرت الشهر الماضي وأطاحت بحكومة الرئيس سورونباي جينبيكوف.

وتشهد قرغيزستان، الجهورية السوفيتية السابقة، اضطرابات سياسية متكررة وهي حليف مقرب لموسكو وتستضيف قاعدة جوية روسية.

ويحظر دستور البلاد على الزعماء المؤقتين خوض أي انتخابات رئاسية يشرفون عليها.