تشريع جديد في إيران يخص أبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب

وأقر مجلس الشورى الإسلامي الإيراني وبأكثرية الآراء منح الجنسية الإيرانية لأولاد المتزوجات الإيرانيات من الرجل الأجنبي.

ووفقا لذلك فالأبناء من أم إيرانية وأب أجنبي يتمكنون من الحصول على الجنسية الإيرانية قبل بلوغهم سن الـ18 فيما إذا تقدمت الأم بطلب لذلك، ويمكنهم الأولاد أن يتقدموا بالحصول علي الجنسية بنفسهم بعد بلوغهم هذه السن.

وقال المدير العام لشؤون الرعايا الأجانب والمهاجرين في طهران، منصور حاجي: بناء على تعديل قانون الجنسية الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي، تقدم 18 ألفا و300 شخص بطلب الحصول على الجنسية الإيرانية من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني للدائرة العامة لشؤون الرعايا الأجانب والمهاجرين في محافظة طهران، ووزارة الداخلية، وتم إصدار وتسليم أول جنسية لمولود من أم إيرانية وأب أجنبي من قبل هذه الدائرة إلى مقدم الطلب.

وتابع، بحسب وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، أنه تم الانتهاء من إضبارات ألف و51 شخصا من إجمالي المتقدمين بالطلب الذين سجلوا في الموقع المذكور أعلاه، لتدخل حيز التنفيذ، فيما باتت ملفات ألف و400 شخص خاضعة لسير الإجراءات التنفيذية.