الأمن القومي الأرمني: إحباط محاولة لاغتيال رئيس الوزراء باشينيان

قال جهاز الأمن القومي الأرميني يوم السبت، إنه أحبط محاولة لاغتيال رئيس الوزراء نيكول باشينيان على يد خصومه السياسيين.

يريفان- سبوتنيك. وأكد جهاز الأمن الوطني الأرميني في بيان، أن "أحد الخصوم السياسيين المعارضين للحكومة، احتفظ بعدد كبير من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات وتوصل إلى اتفاق مع زعماء الأحزاب العاملة في أرمينيا وقره باغ، للتخطيط للاستيلاء على السلطة وقتل رئيس الوزراء".

وأضاف أن "قادة الأحزاب والسياسيين المناهضين للحكومة وأنصارهم وكبار المسؤولين السابقين كانوا يستعدون لمحاولة اغتيال رجل دولة واغتصاب السلطة".

وفي مساء يوم 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، اقتحم متظاهرون مقر الحكومة الأرمينية، في العاصمة العاصمة الأرمينية يريفان، بعد توقيع رئيس الوزراء نيكول باشينيان، مساء الاثنين، اتفاقا مع قادة أذربيجان وروسيا بشأن وقف الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ.

ووقّعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، يوم الاثنين الماضي، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.