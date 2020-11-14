باكستان: سنقدم أدلة دامغة على رعاية الهند للإرهاب داخل أراضينا

أعلن شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني، اليوم السبت، أن بلاده سوف تقدم "أدلة دامغة" إلى الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى، على تورط الهند في رعاية تنظيمات إرهابية على أراضيها.

ونقل موقع "ذا نيوز" الباكستاني عن قريشي قوله: "إننا نقدم الآن أدلة دامغة للعالم لإثبات رعاية الدولة الهندية بشكل مباشر للإرهاب في باكستان والذي أودى بحياة باكستانيين أبرياء".

وأضاف وزير الخارجية الباكستاني الذي كان يتحدث إلى جوار المتحدث باسم الجيش الباكستاني لوسائل الإعلام أنه سيتم تسليم ملف الأدلة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى.

ويقول المسؤولون الباكستانيون منذ فترة طويلة إن الهند ترعى جماعات تستخدم العنف في باكستان وهي مزاعم نفتها الهند دائما

ولكن إعلان اليوم السبت الذي ورد في مؤتمر صحفي في العاصمة إسلام أباد قدم تفاصيل كثيرة واتهامات محددة.

ويأتي الإعلان في اليوم التالي لخوض القوات الهندية والباكستانية، أكبر معركة مدفعية لها منذ العام الماضي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 13 شخصا وإصابة العشرات على جانبي حدود كشمير المتنازع عليها.

وذكر مسؤولون من الجانبين أنه تم الإبلاغ عن اشتباكات بالمدفعية والمدافع الرشاشة على طول خط وقف إطلاق النار البالغ طوله 740 كيلومترا، والذي فصل بين الخصمين المسلحين نوويا على مدى العقود السبعة الماضية.